Am Sonntag, 23. Juni, um 18 Uhr, findet in der Pfarrkirche St. Markus in Bischberg ein Wortgottesdienst für Paare statt. Unter dem Motto "Glaube, Hoffnung, Liebe..." gibt es Texte, Gebete und Musik. Wer möchte, kann sich am Ende des Gottesdienstes auch als Paar segnen lassen. Anschließend kann man bei einem kleinen Umtrunk auf seine Partnerschaft anstoßen. red