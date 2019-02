Sie können begeistern, versöhnen, beruhigen, verzücken, aufregen, faszinieren oder einfach nur Spaß machen. Die Rede ist von Worten. Am Samstag, 23. Februar, findet ab 19.30 Uhr im Jugendhaus Schlupfwinkel (Lindenstraße 15) in Schorkendorf (Gemeinde Ahorn) erstmals der große Abend der Wortkunst statt. Unter dem Titel "Worte, die wirken" werden vier Autorinnen und ein Autor Auszüge aus ihren Werken präsentieren.

Vortrag im Mittelpunkt

Laut Pressemitteilung soll dabei das gesprochene Wort im Mittelpunkt stehen. Die Beiträge reichen von Kurzgeschichten über Auszüge aus längeren Prosa-Texten bis hin zu Lyrik und Poetry-Slam-Beiträgen. Das Publikum erwartet eine Mischung unterschiedlichster Literaturformen, bei denen der Vortrag im Mittelpunkt steht. Schließlich ist es der Autor, der den Text durch seine Stimme lebendig werden lässt und Bilder im Kopf des Zuhörers entwirft.

Bekannte und Bewunderte

So abwechslungsreich wie die Texte, ist auch die Teilnehmergruppe, die vom erfolgreichen Roman-Debütanten bis zur professionellen Erzählkünstlerin reicht. Es treten auf: die Roman-, Krimi- und Kurzgeschichten-Autorin Heidi Fischer, der Neustadter Roman-Autor Hans-Dieter Krug, die Lyrik- und Prosa-Autorin Renate Wunderer, die Coburger Erzählkünstlerin Peggy Hoffmann sowie die Kurzgeschichten- und Roman-Autorin Nicole Eick. Moderiert wird der Abend von Frank Gundermann, der Poetry Slams in Coburg, Forchheim und Bayreuth mitbegründete sowie gemeinsam mit Sigi Hirsch 2006 Finalist im Team-Wettbewerb der deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaften war.

Zusätzlich erwartet das Publikum an diesem Abend ein kleines Literatur-Quiz samt Verlosung, bei dem es Buchpreise zu gewinnen gibt. Der Eintritt beträgt 8 Euro. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf im Jugendhaus Schlupfwinkel in Schorkendorf und im Rathaus Ahorn sowie an der Abendkasse.

Weitere Informationen hält die Homepage www.schorkendorf-slam.de bereit. red