Worship-Abend mit Premiere

Die "Warship Warriors", eine der bekanntesten christlichen Bands in Franken kommt nach Hammelburg. Auf Einladung des örtlichen CVJM gestalten sie am Freitag, 25. Oktober, um 19 Uhr in der evangelischen Michaelskirche einen Worship-Abend. Sie stellen dabei auch ihre neueste CD "Du bist nah" vor. Das Konzert in Hammelburg ist Auftakt einer Tournee, die die Band durch mehrere Orte in Bayern führt. Infos und Hörproben unter http://www.worship-warriors.de/ bzw. https://www.youtube.com/watch?v=IsVMGXEW3kA. sek