World-Café der aktiven Transition-Gruppen

Offenes Plenum von Transition Bamberg "Einfach.jetzt.machen": Beim Treffen am heutigen Montag, 18. März, geht es um 19 Uhr in einem "World-Café" um das Thema "Unsere aktiven Gruppen und ihre Mitmach-Gelegenheiten". Besucher können sich orientieren, ihre Fragen stellen und Anregungen geben. Auch eine Saatgut-Tausch- und Geschenke-Aktion ist geplant: Also Saatgut mitbringen, falls vorhanden. Der Abend findet im Kapitelsaal des Stephanshof neben der St.-Stephanskirche statt. Der Eintritt ist frei. Nähers Infos unter www.transition-bamberg.de. red