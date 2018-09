Workshoptag für die Jugendarbeit

In diesem Jahr bietet der Kreisjugendring Haßberge in Kooperation mit der Regionalstelle für kirchliche Jugendarbeit wieder einen Workshoptag für die Kinder- und Jugendarbeit an, teilen die Veranstalter mit.

An diesem Workshoptag können Jugendleiterinnen und Jugendleiter Seminare ganz nach ihren Interessen über den Tag verteilt wählen und Workshops besuchen, die sie für ihre Tätigkeit in der Jugendarbeit benötigen.

Die Themen der verschiedenen angebotenen Workshops sind sehr breit gefächert. Es gibt unter anderem Workshops zum Kochen für große Gruppen, zum Umgang mit verhaltensoriginellen Kindern, zur Medienarbeit, zu Spielen und zu Kreativangeboten für Kindern.

Der Workshoptag findet am Samstag, 29. September, zwischen 9 und 17 Uhr im katholischen Pfarrsaal in Haßfurt statt. Die angebotenen Workshops können im Flyer nachgeschlagen werden. Dieser steht auf der Homepage des Kreisjugendrings Haßberge zum Herunterladen zur Verfügung unter www.kjr-has.de oder kann in der Geschäftsstelle des Kreisjugendrings, Promenade 5 in 97437 Haßfurt, sowie per E-Mail an info@kjr-has.de oder auch unter der Telefonnummer 09521/610136 angefordert werden. Anmeldeschluss für den Workshoptag ist Freitag, 14. September. red