Workshops: Wenn Frauen den Wiedereinstieg planen

Die Servicestelle Concilia im bfz Bamberg bietet im Juni und Juli drei kostenlose Workshops für Frauen an, die nach der Familienphase wieder beruflich einsteigen oder sich verändern wollen.Zunächst gibt es am Dienstag, 26. Juni, eine Farb- und Stilberatung. Die Visagistin und Friseurin Elfi Jung gibt interessante Tipps, worauf man im beruflichen Kontext achten sollte, wenn es um Kleidung und Aussehen geht.Am Mittwoch, 4. Juli, geht es um die konkreten Schritte, die notwendig sind, dass der berufliche Wiedereinstieg nach der Familienphase gelingt. Themen sind beispielsweise Zeit- und Selbstmanagement und der Aufbau eines Unterstützungsnetzwerks. Eine Woche später, am 11. Juli, beschäftigen sich die Frauen mit dem Thema digitale Bewerbung.Worauf muss man achten und welche Fehler gilt es zu vermeiden, damit die Bewerbung per Mail zum Erfolg führt?Alle Veranstaltungen finden jeweils von 9 bis 13 Uhr im bfz Bamberg statt. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl wird um Anmeldung gebeten. Unabhängig von konkreten Veranstaltungen können Frauen jederzeit mit den Mitarbeiterinnen von Concilia Kontakt aufnehmen und einen individuellen Beratungstermin vereinbaren. Kontaktperson ist Natalie Alter, Telefon: 0951/9322419, E-Mail: natalie.alter@bfz.de. Alle Angebote sind kostenlos.