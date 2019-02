Die Gleichstellungsstellen des Landkreises Haßberge und der Stadt Schweinfurt bieten zwei Workshops für Frauen zu den Themen "Zeitkompetenz" und "Besprechungen erfolgreich leiten" an. Darauf weist das Landratsamt in Haßfurt hin.

"Nachdem wir das Ziel endgültig aus den Augen verloren hatten, verdoppelten wir unsere Anstrengungen", besagt ein Zitat von Mark Twain. Wer kennt das nicht? Man hetzt von Termin zu Termin, arbeitet lange To-do-Listen ab und ist überfrachtet mit Aufgaben und Anforderungen des Alltags. Oft verliert man in dem alltäglichen "Wahnsinn" das Wesentliche aus den Augen, weil man es nicht schafft, Prioritäten zu setzen und auch einmal "Nein" zu sagen. Genau hier setzt der Workshop "Zeitkompetenz" am Samstag, 6. April, 10 bis 15 Uhr, im Landratsamt Haßberge an. Die Dozentin Anna-Daniela Pickel gibt den Teilnehmerinnen praktische Hilfestellung, wie sich Eigenorganisation verbessern lässt, wie Belastungen losgelassen werden können und welche Möglichkeiten es gibt, Stressfaktoren zu reduzieren, damit die Arbeitsfreude nicht zu kurz kommt.

Ein weiteres Angebot für Frauen gibt es am Samstag, 30. März, von 10 bis 15 Uhr im Rathaus der Stadt Schweinfurt mit dem Workshop "Besprechungen erfolgreich leiten". Die Referentin Heike Frank leitet den Workshop, der speziell konzipiert ist für politisch aktive Frauen und solche, die sich einen Einstieg in die Politik vorstellen können.

Die Anmeldungen nimmt die Gleichstellungsstelle im Landratsamt Haßberge, Christine Stühler (Telefon 09521/27655 oder E-Mail gleichstellung@ hassberge.de) entgegen. red