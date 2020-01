Workshops: "Atme Dich frei"

In einem Kurs des Awo-Mehrgenerationenhauses geht Bioenergietherapeutin Simona Scheidemann auf die Wirkungsweise des Atems ein. Es werden Übungen vorgestellt, die zur Vertiefung der Atmung beitragen. Je tiefer man atmet, umso mehr Lebensenergie fließt im Körper, die Selbstheilungskräfte werden aktiviert, der gesamte Organismus wird besser durchblutet, die Zellen werden besser mit Sauerstoff versorgt, die Tätigkeit vieler Organe wird angeregt und Giftstoffe werden ausgeschieden. Anknüpfend an den Auftaktvortrag in der vergangenen Woche schließen sich im Januar und Februar Workshops an, in denen die Atemübungen erlernt werden können. Die Termine für die jeweils einstündigen Workshops finden montags am 20. und 27. Januar sowie am 3., 10., und 17. Februar jeweils ab 17 Uhr statt. Eine Teilnahmegebühr wird erhoben (Anmeldung unter Telefon 09561/705380). Alle Termine finden im Awo-Mehrgenerationenhaus, Oberer Bürglaß 3, statt. red