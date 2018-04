Workshops ab Pfingsten

Für alle, die der eigenen Kreativität unter Anleitung von Experten auf die Sprünge helfen wollen, bieten sich bei den 9. Kulmbacher Sommerkunstwochen vielfältige Möglichkeiten.Sechs Workshops stehen in den Pfingstferien auf dem Programm: Gestalten mit Ton mit Gertrud Murr-Honikel, Papierschöpfen mit Wolfgang Lukas, der Malerei-Workshop "70 Blau auf sieben Meeren" mit Andreas Claviez, Holzschnitt mit Walli Bauer, Porträtzeichnen mit Manuela König-Schilbach und "Abstrakte Malerei - Das große Format" mit Monika Pellkofer-Grießhammer.Im Juli ist Aquarellmalerei mit Ingrid Meyerhöfer angesagt. Im August geht es weiter mit Holzbildhauen mit Peter May, Radierung mit Stephan Klenner-Otto, Schauspielerei mit Rüdiger Baumann, dem Malworkshop "Farbensammler" mit Margit Rehner, Steinbildhauen mit Peter May, dem Malworkshop "Wabi Sabi und das Wasser" mit Andreas Claviez, Vedutenmalerei mit Nicki Lang und Skulpturen mit Kerstin Stella.Eine genaue Beschreibung der Workshops findet man online unter www.kulmbacher-sommerkunstwochen.de oder in den Programmheften, die unter anderem im Tourismusbüro (Ecke Grabenstraße/ Buchbindergasse) kostenlos aufliegen. Auskunft über freie Plätze auch bei Jutta Lange, Telefon 09221/74949.