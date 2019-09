Workshopreihe "Engagement stärken, Haltung zeigen" beginnt

Neu im "fit für kids"-Programm ist eine Workshopreihe des Landesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement (LBE) in Bayern. Die Geschwister-Gummi-Stiftung bietet diese in enger Zusammenarbeit mit dem Projekt "Brückenbauer" der Jugendwerkstatt an.

Die Workshops bauen aufeinander auf, können aber auch einzeln besucht werden. Hier die Termine: Samstag, 28. September: 10 bis 14 Uhr "Zusammenhänge erkennen!". Es geht es um persönliche Erfahrungen mit Ausgrenzung und die verschiedenen Ausprägungen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit - also um Rassismus, Sexismus, Homophobie, Antisemitismus und weitere Formen der Abwertung. Nur wer solche Denkmuster - auch bei sich selbst - entdeckt, kann ein rassismuskritisches Bewusstsein entwickeln und für den Alltag und sein Engagement Handlungsmöglichkeiten daraus ableiten. Samstag, 12. Oktober: 10 bis 14 Uhr "Haltung finden!". Unsere Gesellschaft ist vielfältig: zugewandert oder in Bayern geboren, verheiratet oder in wilder Ehe lebend, Fleischesser oder Vegetarier, Muslim oder Christ, homo oder hetero. Ausgehend von den verschiedenen Facetten der eigenen Identität wird in dem Workshop die gesellschaftliche Bedeutung von Unterschieden und somit auch Machtpositionen reflektiert. Samstag, 26. Oktober: 10 bis 14 Uhr "Haltung zeigen!". Wie kann ich Zivilcourage zeigen und sicher handeln, wenn sich Diskriminierung vor meinen Augen ereignet? Wie kann ich eine Auseinandersetzung beenden und gleichzeitig zeigen, dass ich dem Gesprächspartner nicht zustimme und dass rote Linien überschritten sind? Verschiedene Handlungstechniken werden dabei im Rollenspiel probiert und geübt.

Weitere Informationen finden Interessierte unter www.engagement-staerken.de. Eine Anmeldung unter www.gummi-stiftung.de ist erforderlich. Die Mindestteilnehmerzahl ist acht Personen. red