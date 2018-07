sek



Die Stadt Hammelburg bietet am Montag, 9. Juli, einen Bürgerworkshop zum Umbau und der Neugestaltung der Bahnhofstraße in der Altstadt an. Gemeinsam mit dem Architekten sollen Ideen und Konzepte erarbeitet werden. Beginn ist um 19 Uhr in der Markthalle hinter dem Rathaus.