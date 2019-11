Workshop zur Körpersprache

Die VHS bietet den Workshop Körpersprache an. Ziel ist es, die Sprache des Körpers, deren Grundstruktur bei allen Menschen unseres Kulturkreises gleich ist, näher zu untersuchen. Mit Hilfe von Übungen soll im Rahmen des Kurses eine Vertiefung der persönlichen Wahrnehmungs- und Ausdrucksfähigkeit erreicht werden. Der Workshop findet am Samstag, 23. November, von 10 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr im Gemeindehaus statt. Die Anmeldung erfolgt über die VHS Kronach, Telefon 09261/60600 oder per Internet www.vhs-kronach.de. red