Workshop zum Internet und ein Seminar über Temesvar

Internet und die Zivilgesellschaft (12. Internetseminar) lautet der Titel eines Workshops vom 29. November bis 1. Dezember in der Bildungs- und Begegnungsstätte "Der Heiligenhof".

Einerseits werden im Workshop die neuesten technischen Errungenschaften im Bereich der Kommunikationstechnologien dargestellt, andererseits deren Anwendungsmöglichkeiten am Beispiel moderner Verbandsarbeit im landsmannschaftlichen Spektrum mit kulturellem Anspruch. Die diesjährigen Gastreferenten beleuchten die Rolle sozialer Medien in den politischen Auseinandersetzungen Rumäniens, während Hans Hedrich über zivile Protestformen gegen die Umweltzerstörungen in Siebenbürgen berichtet. Herta Daniel referiert über die Unterschriftensammlung zum Thema Rentenrecht, die sowohl über die traditionellen Kanäle als auch via Internet erfolgte. Weitere Themen sind die Digitale Stadtbücherei - vorgestellt von Elfriede Ludwig - sowie die Mobilisierung durch Kampagnen im Netz, auch im Kontext der Filterblasen, Ideologien und Meinungsmache durch Robert Sonnleitner. Die Referate der Webmaster von Siebenbuerger.de ergänzen das Thema, indem sie technischen und urheberrechtlichen Folgen aufzeigen sowie der Frage nachgehen. Über 30 Jahre WWW berichtet Gunther Krauss. Günther Melzer spricht über die Reform des Urheberrechts. Hans-Detlev Buchner widmet sich dem Thema "Was es ohne das Internet in der siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft nicht gegeben hätte".

Ein weiteres Wochenendseminar zur Stadt- und Kulturgeschichte von Temesvar/Timisfindet vom 6. bis 8. Dezember in der Bildungs- und Begegnungsstätte "Der Heiligenhof"statt. Es ist eine Kooperationsveranstaltung der Akademie Mitteleuropa e.V. mit dem Verein der Freunde der Lenauschule Temesvar sowie dem Kultur- und Dokumentationszentrum der Banater Schwaben in Ulm. 2021 wird Temesvar, mit 320 000 Einwohnern die drittgrößte Stadt Rumäniens - neben zwei anderen Städten - Kulturhauptstadt Europas sein. Über Jahrhunderte, teilweise bis in die Gegenwart, ist der multiethnisch, multikonfessionell und vielsprachige Ort - wie die gesamte Region - auch von den Banater Schwaben und anderen deutschsprachigen Siedlergruppen geprägt worden. Der Ort wurde 1177 erstmals urkundlich erwähnt. Die Stadt besitzt ein anerkanntes wertvolles städtebauliches und architektonisches Erbe, vor allem aus dem Barock und dem Jugendstil.

