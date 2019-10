Workshop zeigt die Kraft der Trommeln

Eintauchen, sich fallen lassen in den Rhythmus: Ein Trommel-Workshop der Caritas im Caritas-Verbandshaus in Erlangen, Mozartstraße 29, am Freitag, 11. Oktober, 17 bis 19 Uhr, richtet sich an alle, die Lust verspüren, gemeinsam mit anderen Musik zu machen, die Kraft der Trommel zu erleben und einzutauchen in die Welt der afrikanischen Rhythmen. Gemeinsames Trommeln ist laut Pressemitteilung der Caritas ein tolles Erlebnis, stärkt die Konzentration, hilft Stress abzubauen und abzuschalten. Um Anmeldung im Caritas-Sekretariat unter der Telefonnummer 09131/88560 wird gebeten. red