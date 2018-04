Workshop zeigt: "Bio kann jeder"

"Bio kann jeder", und zwar mithilfe der bundesweiten Kampagne der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Hier hat man sich zum Ziel gemacht, mehr Nachhaltigkeit und biologische Lebensmittel in die Gemeinschaftsverpflegung zu integrieren, besonders in Schulen und Kindertagesstätten. Denn dort ist es besonders wichtig, mit gesunder und nachhaltiger Ernährung anzusetzen. Das Ernährungsinstitut KinderLeicht als Experte für Nachhaltigkeit und Ökologie ist Träger der Kampagne in Bayern. Am Dienstag, 17. April, von 18 bis 22 Uhr findet in der CoJe, ein "Bio kann jeder"-Workshop statt. Die Teilnahme an diesem Workshop ist kostenlos. Um schriftliche Anmeldung wir gebeten bei Agnes Streber, Geschäftsleitung Ernährungsinstitut KinderLeicht, Pasinger Bahnhofsplatz 3, 81241 München oder E-Mail: info@kinderleichtmuenchen.de. red