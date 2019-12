Workshop vermittelt die "Schreibe"

Mit der Bundeszentrale für politische Bildung und der Jugendpresse Deutschland lädt der Deutsche Bundestag 25 Nachwuchsjournalisten mit Interesse an Journalismus, Medien und Politik zu einem Jugendmedienworkshop nach Berlin ein. Eine Woche, vom 21. bis 28. März, findet der Jugendmedienworkshop im Deutschen Bundestag statt. Er steht unter dem Thema "Stadt, Land, Flucht?! - Lebens- und Wohnräume heute und in Zukunft". In der Gemeindeallianz "Hofheimer Land" hat man dazu ja schon viele Erfahrungen gemacht.

An sieben Tagen können Jugendliche nun die Hauptstadt kennenlernen, Abgeordnete treffen, in einer Hauptstadtredaktion hospitieren, mit Experten diskutieren und über die Herausforderungen für Stadt und Land einen eigenen Artikel schreiben. Das alles ist im Rahmen des Jugendmedienworkshops möglich.

Stadt und Land gleichberechtigt

"Leben, Arbeiten und Wohnen muss auch in der Zukunft weiterhin auf dem Land und in der Stadt möglich sein. Die Herausforderungen könnten dabei unterschiedlicher kaum sein", sagt Staatsministerin Dorothee Bär. "Es ist deshalb ein drängendes Thema für unser Land. Ich freue mich daher über alle Bewerbungen und Beiträge, die zeigen, wie moderne Konzepte für Stadt und Land aussehen könnten."

Frist läuft bis 17. Januar

Alle medieninteressierten jungen Menschen zwischen 16 und 20 Jahren können sich jetzt bis zum 17. Januar für diesen Workshop anmelden, und zwar im Internet unter folgendem Link: www.jugendpresse.de/bun-destag. red