Gemeinsam singen, Rhythmen erspüren, neue Lieder kennenlernen, diese kreativ gestalten oder dazu tanzen und vieles mehr, all das bietet der Workshop rund um das Neue Geistliche Lied, das stets am Puls der Zeit ist und mittlerweile eine große Bandbreite an Stilen und Formen aufweist. Er findet am Samstag, 1. Dezember, von 10 bis 16 Uhr im Erdgeschoss des Caritashauses in Bad Kissingen statt. Die Leitung hat Ruth Weisel, Referentin für Neues Geistliches Lied und Kinderliturgie. Der Workshop ist gedacht für Kinderkirchen- und Familiengottesdienstteams. Anmeldungen nimmt das Diözesanbüro Bad Kissingen, Kapellenstraße 9, Tel.: 0971/1448, E-Mail: dioezesanbuero.kg@bistum-wuerzburg.de , entgegen. sek