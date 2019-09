Auf ein besonderes Angebot des TSC Rhythmus Bamberg macht der Stadtverband für Sport Bamberg aufmerksam. Der Verein hat einen Workshop der bekannten Fernsehreihe "Let's Dance" gewonnen und darf am heutigen Samstag die Tanzprofis Regina und Sergiu Luca in Bamberg begrüßen. Angeboten werden Breitensport- und Leistungsworkshop für Lateinpaare. Beginn ist um 11 Uhr bzw. um 13.15 Uhr in der Turnhalle der Wunderburgschule, Holzgartenstraße 2. red