Zu einem Workshop mit Frank de la Porte zum Schreiben von Kurzprosa lädt die VHS Kreis Kronach ein. Der Workshop findet am Samstag, 12. Oktober, von 13 bis 17.30 Uhr, am Samstag, 9. November, von 13 bis 17.30 Uhr, und am Samstag, 7. Dezember, von 13 bis 17.30 Uhr im Besprechungsraum der VHS Kronach statt. Anmeldungen bei der VHS unter Telefon 09261/60600 oder unter www.vhs-kronach.de. red