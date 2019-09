Ein Workshop unter dem Motto "Fränkisch mit Fränkischem Walzer und Rheinländer" findet am Freitag, 13. September, von 19 bis 20 Uhr vor dem Tanztreff statt. Bei diesem Workshop werden die Grundschritte des Fränkischen Walzers und des Rheinländers gelernt. Anmeldung nur paarweise bis spätestens 11. September, per E-Mail an info@rsv-unterschleichach.de. Ein Unkostenbeitrag wird erhoben. red