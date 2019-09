Workshop für Jäger zum Flächennutzungsplan

Die Gemeinde Adelsdorf weist alle Jagdgenossen darauf hin, dass der Flächennutzungsplan nun im allerersten Entwurf vorliegt. Sämtliche Wünsche der Grundstückseigentümer wurden abgefragt und darin eingepflegt. Bevor sich nun der Gemeinderat mit dem Thema beschäftigt, soll allen Jagdgenossen die Möglichkeit gegeben werden, sich den Flächennutzungsplan anzuschauen und Ideen und Anregungen mit einfließen zu lassen. Im nächsten Schritt wird der Entwurf im Gemeinderat diskutiert und dann dem Landratsamt vorgelegt. Der Workshop findet am Montag, 23. September, um 18 Uhr im SC-Sportheim statt. Wer an dem Termin teilnehmen möchte, möge sich per Telefon unter 09195/9432-181 oder per E-Mail an gemeinde@adelsdorf.de anmelden. red