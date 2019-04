Einen Workshop für Frauen "Raus aus der Nettigkeitsfalle! Stehen Sie zu sich!" bietet die Volkshochschule Kreis Kronach an. Der Kurs findet am Donnerstag, 9. Mai, von 18.30 bis 21.30 Uhr im VHS-Raum der Grund- und Mittelschule statt. Die Anmeldung bei der Volkshochschule erfolgt über die Rufnummer 09261/60600 oder per Internet: www.vhs-kronach.de. red