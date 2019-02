Workshop für Frauen in den Wechseljahren

Wechseljahre sind schweißtreibend - aber nicht nur. Sie sind auch Zeit für Aufbruch und Neuorientierung mit viel Lebenserfahrung im Gepäck. Die Katholische Landvolkshochschule Feuerstein bietet am Samstag, 16. März, den Workshop "Power-Frauen" an. Mit anschaulichen Materialien, Musik, Texten und Bildern werden die körperlichen und seelischen Veränderungen in den Jahren des Wechsels verständlich dargestellt. Tipps zeigen Wege, wie man im Alltag mögliche Beschwerden angehen könnte. Der Workshop möchte zu einem wertschätzenden Umgang mit sich selbst ermutigen und Anregungen geben, diese Lebensphase aktiv und selbstbestimmt zu gestalten. Anmeldeschluss ist am Freitag, 1. März. Nähere Informationen bei der LAndvolkshochschule Feuerstein, Tel. 09194/73630, E- Mail zentrale@klvhs-feuerstein.de. red