Workshop für Barbie-Fans

Zur aktuellen Sonderausstellung "Busy Girl" auf der Plassenburg bieten die städtischen Museen einen weiteren Kreativ-Workshop für alle kleinen und großen Barbie-Fans an. Er findet am Sonntag, 24. März, von 14 bis 16 Uhr statt. Nähere Infos und Anmeldung unter der Telefon nummer 09221/804571 oder per E-Mail an: museen@stadt-kulmbach.de. red