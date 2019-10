Die SPD-Stadtteilgruppe Buckenhofen lädt am Samstag, 19. Oktober, von 14 bis 16 Uhr zum Workshop "Besser leben ohne Plastik!" ein in den Pfarrsaal von St. Josef Buckenhofen. Bestseller-Autorin Nadine Schubert zeigt, wie einfach und günstig es ist, den Alltag mit weniger Kunststoffen zu gestalten. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl wird um Anmeldung bei Reiner Büttner (Tel. 09191/616068, E-Mail an info@reiner-buettner.de) gebeten. Die Teilnahmegebühr kann vor Ort beglichen werden. red