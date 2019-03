Workshop am Zukunftstag

Am Donnerstag, 28. März, ist es beim Girls'- und Boys'- Day wieder Zeit für Mädchen und Jungen, an die Zukunft zu denken und die Berufsperspektiven zu erkunden. Der KJR Forchheim bietet einen Workshop zum Thema "Meine Zukunft, meine Rolle und Ich!" an. Der Workshop findet von 8 bis 13 Uhr im Jugendhaus Forchheim (Kasernstraße 7) für Jungen und Mädchen der 7. bis 10. Klassen statt. Durch die Teilnahme entstehen keine Kosten, die Mittagsverpflegung wird gestellt. Anmeldungen über die KJR-Homepage (www.kjr-forchheim.de) bis Sonntag, 24. März. red