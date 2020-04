Sturz von der Leiter, ein Ausrutscher mit der Motorsäge, das Hantieren mit Asbest: Wer im Kreis Lichtenfels auf dem Bau oder in der Landwirtschaft arbeitet, hat ein besonders hohes Risiko, im Job einen Unfall zu haben oder krank zu werden. Darauf weist die IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) zum Internationalen Workers' Memorial Day am Dienstag, 28. April, hin - und ruft Beschäftigte im Kreis zu einer Gedenkminute auf. "Um 12 Uhr sollte am Dienstag jeder kurz der Menschen gedenken, die im Job tödlich verunglückt oder berufsunfähig geworden sind", so die Gewerkschaft. Gerade in Corona-Zeiten sei der richtige Arbeitsschutz wichtiger denn je. Allein im Baugewerbe kam es im vergangenen Jahr zu rund 12 300 Arbeitsunfällen in Bayern - 14 davon mit tödlichem Ende. red