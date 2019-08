In der Café-Bar Karibik findet am Samstag, 24. August, das Woodstöckla statt. Das Programm: 14 bis 15.30 Uhr Klaus best songs of Woodstock; 15.30 bis 17.30 Uhr Julia Klee mit Begleitung; 17.30 bis 20 Uhr Bernd Meusel spielt Lieder von CCR und Joe Cocker; 20 bis 21 Uhr Peter Lachner alias Bob Dylan und 21 bis 24 Uhr Halb so wild plus. red