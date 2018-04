Wonsees berät den Haushalt

Die nächste Sitzung des Marktgemeinderates Wonsees findet am Mittwoch um 19.30 Uhr im Rathaus statt.

Auf der Tagesordnung stehen der Haushaltsplan 2018, private und gewerbliche Bauanträge sowie der Erlass einer Ergänzungssatzung in Sanspareil. Außerdem geht es um die Stellungnahme des Marktes Wonsees in Bezug auf die dritte Änderung des Bebauungsplans Nummer 7 der Stadt Hollfeld "Askenleite" sowie zum Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans "Am alten Bahndamm" des Marktes Thurnau.

Die Bestätigung der Kommandantenwahlen bei den Feuerwehren steht ebenso auf dem Programm. red