"Wolves" fehlt noch der Biss

Die Rugby-Mannschaft des TV 48 Coburg verbuchte einen Saison-Auftakt nach Maß: Knapp, aber hochverdient besiegten die "Wolves" die SG Unterföhring II/Ingolstadt. Beiden Mannschaften war die lange Sommerpause anzumerken.

Technische Fehler, unnötige Ballverluste und fehlende körperliche Fitness auf beiden Seiten haben das erste Heimspiel der Coburg Wolves nämlich über weite Strecken geprägt.

Rugby-Verbandsliga

TV 48 Coburg - SG Ingolstadt/ Unterföhring II 10:8

Von Anfang an war es ein kräfteraubender Kampf der Coburger Sturmreihe. Vor allem Mannschaftskapitän Eric Rösner stritt um jeden Ball. Die Gäste erhielten in der 16. Spielminute nach einer Abseitsstellung der Coburger im offenen Gedränge einen Strafkick direkt vor den eigenen Malstangen. Der Strafkick wurde vom Verbinder der SG Unterföhring II/Ingolstadt sicher zur 3:0-Führung verwandelt.

Ballverluste und viel Gedränge der Sturmreihen nach unnötigen Vorpässen beider Mannschaften bestimmten den restlichen Verlauf der ersten Hälfte. In der 38. Spielminute brachte der junge Coburger Verbinder Daniel Bätz das eigene Team mit einem perfekten Befreiungskick aus der Gefahrenzone und verhinderte somit Schlimmeres. Dennoch ging es mit einem 0:3-Rückstand in die Pause. Gleich nach Beginn der zweiten Halbzeit bekam der Coburger Gedränge-Halb Steven Bauer wegen Meckerns vom gut leitenden rumänischen Schiedsrichter die gelbe Karte gezeigt und kassierte damit eine zehnminütige Zeitstrafe.

Doch in Unterzahl gelang dem Coburger Rugbyteam durch den neuen thailändischen Innen-Dreiviertel, Tanayot, die Wende. Sein schöner Versuch flog direkt unter den Malstangen der gegnerischen Mannschaft zur 5:3-Führung des TV 48 Coburg. Den folgenden Erhöhungskick zum möglichen 7:3 vergab Daniel Bätz allerdings.

Den "Wolves" gelang es danach immer noch nicht, die erhoffte Ruhe und Struktur ins Spiel zu bringen. Die mangelhafte Trainingsbeteiligung der letzten Wochen ist sicherlich ausschlaggebend für dieses Defizit. Ein Kraftakt des sehr gut spielenden Stürmers Frederick Zschaler Mitte der zweiten Hälfte führte aber zum zweiten Versuch der Coburg Wolves nahe der rechten Eckfahne der Gäste - und damit zur vorentscheidenden 10:3-Führung. Den schwierigen Erhöhungskick konnte Stürmer und Kick-Spezialist Maximilian Grosch nicht durch die Malstangen zirkeln, so dass es in der 61. Spielminute beim Spielstand von 10:3 für den TV 48 blieb.

Trotz der Einwechslungen von Yannick Seiler als Verbinder und Parsa Famili als Innen-Dreiviertel gewannen die Gäste im Verlauf der zweiten Halbzeit immer mehr die Oberhand. Mehrmals mussten die Coburger durch aggressives Verteidigen, allen voran Mannschaftskapitän von Eric Rösler, weitere Versuche der Gäste unterbinden. Dennoch gelang ihnen in der Nachspielzeit mit einem schönen Angriff über die linke Seite durch Florian Gebhard noch das 10:8. Der folgende Erhöhungskick wurde zum Glück für die Coburg Wolves vergeben.

Mit vier Meisterschaftspunkten ist dies ein gelungener Start in die neue Saison. Das Spiel war allerdings keine Werbung für den Rugbysport. Um technisch besseres Rugby zu spielen und wenn das Saisonziel, der Aufstieg in die Regionalliga Bayern, tatsächlich in dieser Saison erreicht werden soll, muss sich die Trainingsbeteiligung beim Rugbyteam des TV 48 nach Überzeugung der Verantwortlichen schnellstens verbessern. ro