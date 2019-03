Wollnik bleibt Kommandant

Kommandant Klaus Wollnik bleibt weiterhin an der Spitze der Freiwilligen Feuerwehr Ebersbach. Wollnik bekam ebenso wie sein Stellvertreter Günter Kolb - er ist gleichzeitig auch Vorsitzender des Feuerwehrvereins Ebersbach - das einmütige Vertrauen der aktiven Feuerwehrkameraden und -kameradinnen. Erstmals in der nunmehr 120-jährigen Vereinsgeschichte der Ebersbacher Wehr wählten die Mitglieder mit Agnes Müller eine Frau in das Amt der Jugendwartin.

In seinem Jahresbericht ließ Vorsitzender Günter Kolb die Höhepunkte des zurückliegenden Vereinsjahres Revue passieren. Er erwähnte auch den Jugendleistungsmarsch am 8. September in Kulmbach, an dem die Ebersbacher Feuerwehrjugend mit zwei Mannschaften teilnahm: "Das war ein voller Erfolg, weil unsere Jugend gut abgeschnitten hat."

Wie Kommandant Klaus Wollnik aufzeigte, ist die Zahl der Aktiven auf 32 angestiegen, darunter sind 10 Feuerwehranwärter und 9 Frauen. Die Wehr traf sich im letzten Jahr zu insgesamt acht Übungen, parallel dazu lief die modulare Truppmannausbildung. Kommandant Wollnik: "Der Übungsbesuch war immer sehr gut." Wollnik berichtete noch von einer technischen Hilfeleistung am 14. Juli 2018, als das Gemeindegebiet von einem Starkregenereignis betroffen war.

Kreisbrandinspektor Fritz Weinlein ehrte die beiden langjährigen Kommandanten der Feuerwehr Ebersbach, Achim Wollnik und Helmut Schieber, mit dem Silbernen Abzeichen des Kreisvfeuerwehrverbandes Kulmbach. Der Feuerwehrverein Ebersbach ehrte Achim Wollnik für 60 Jahre Mitgliedschaft und Helmut Schieber und Günther Knobloch für 50 Jahre Mitgliedschaft.

Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender Günter Kolb; zweiter Vorsitzender und Kassier Stefan Müller; Schriftführer Jörg Wollnik; Kassenprüfer Melanie Schieber und Joachim Hesse; Jugendwartin Agnes Müller. Werner Reißaus