Wolfsberg zeichnet Walter Nussel aus

Ein langjähriger Freund Wolfsbergs, CSU-Landtagsabgeordneter Walter Nussel aus Herzogenaurach, wurde anlässlich eines Besuches in Wolfsberg mit der goldenen Ehrennadel der österreichischen Stadtgemeinde ausgezeichnet.

Im Lauf der bereits mehr als 50 Jahre währenden Städtepartnerschaft zwischen Wolfsberg und Herzogenaurach habe sich Walter Nussel stets außerordentlich für die Stärkung und Belebung der Freundschaft der beiden Städte eingesetzt, heißt es in der Laudatio. Unter anderem sorgte Nussel in seiner Funktion als langjähriger Kommandant der Feuerwehr Burgstall bei Herzogenaurach für einen regen Austausch mit den Florianijüngern der Freiwilligen Feuerwehr St.Johann. Darüber hinaus engagierte sich Nussel als Präsident des 1. FC Herzogenaurach (der Heimatverein des ehemaligen Weltfußballers Lothar Matthäus) auch für viele Kontakte auf sportlicher Ebene, etwa mit der Teilnahme von Jugendmannschaften aus Herzogenaurach bei Turnieren in Wolfsberg.

Nussel nahm die Auszeichnung in Begleitung seiner Ehefrau Monika und der ehemaligen Präsidentin des bayerischen Landtags, Barbara Stamm, aus den Händen von Bürgermeister Hans-Peter Schlagholz entgegen. Den feierlichen Rahmen bildete ein Konzert der Mädchen des Jugendchors Herzogenaurach in der Stadtpfarrkirche Wolfsberg. Glückwünsche gab es übrigens auch für den Leiter des Chors, Toni Rotter, der in Wolfsberg seinen 60. Geburtstag feierte. red