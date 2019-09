Wolfsberg trauert um Kraxner

Nach einer schweren Krankheit ist bereits am Montag vergangener Woche der Altbürgermeister von Herzogenaurachs Partnerstadt Wolfsberg in Kärnten, Manfred Kraxner, im Alter von 78 Jahren gestorben. Kraxner war Bürgermeister von 1989 bis 1997 und hat die 1968 gegründete Städtepartnerschaft zwischen Wolfsberg und Herzogenaurach stets sehr unterstützt, schreibt Herzogenaurachs Bürgermeister German Hacker in einer Pressemitteilung. Die Stadt Herzogenaurach und viele Bürger verlören mit Kraxner einen wahren Freund. Man werde ihn in sehr guter Erinnerung behalten und ihm als Freund der Städtepartnerschaft ein ehrendes Andenken bewahren. In Wolfsberg habe er unter anderem durch die Errichtung des "KUSS"-Veranstaltungszentrums zur positiven Stadtentwicklung beigetragen.

Die Stadt Herzogenaurach wird bei dem Beisetzungsgottesdienst am Donnerstag, 12. September, in Wolfsberg durch Zweite Bürgermeisterin Renate Schroff (SPD), Altbürgermeister Hans Lang und durch Stadtrat Franz-Josef Lang (CSU) vertreten sein. red