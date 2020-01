Wolfsausstellung wird verlängert

Die Wolfsausstellung hat dem Naturkunde-Museum gegenüber dem Vorjahr 3399 Besucher mehr beschert. Erstaunlich ist auch die überwiegende Zustimmung zur Rückkehr des Wolfes. Nur sieben negativen oder skeptischen standen 398 positive Kommentare in dem in der Bamberger Ausstellung ausgelegten Besucherbuch gegenüber. Viele sind der Auffassung, dass der Wolf zur Natur gehört, und der Mensch sich an ein Leben mit dem Wolf anpassen muss. Auf Grund der insgesamt sehr großen Resonanz wird nun die Ausstellung "WER ist der WOLF" bis zum 19. April verlängert. Foto: privat