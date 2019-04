Wolfgang Vogt fährt zur "Bayerischen"

Elf Kegler des Kegelvereins Haßberge-Steigerwald nahmen bei den Kegel-Bezirksmeisterschaften im Seniorenbereich auf der Kegelanlage in Karlstadt teil. Die große Überraschung gelang dabei Wolfgang Vogt vom SKC Obertheres, der sich mit zwei starken Durchgängen von 557 und 539 Holz bei den Senioren A den hervorragenden zweiten Platz sicherte und damit an den Bayerischen Meisterschaften in Passau startberechtigt ist.

Vogt gelang es, den ehemaligen Bundesligakegler Kurt Burkard auf seiner Heimbahn mit einem einzigen Holz hinter sich zu lassen und einen der begehrten - zwei gab es - Startplätze für Passau zu sichern. Im Senioren-A-Bereich waren außerdem noch Klaus Schweinfest vom TSV Burgpreppach mit 548 und 527 Kegeln sehr gut auf Platz 5 positioniert.

Nicht den Endlauf erreichten Georg Schropp von Gut Holz Zeil. Er kam mit 515 Holz auf Rang 14. Einen Platz dahinter war Dieter Jäger, ebenfalls Gut Holz Zeil, mit 514 Kegeln.

Auf Rang 17 platzierte sich Werner Vierneusel (506), auf Rang 18 Rainer Vierneusel (502), beide Gut Holz Neubrunn. Im Bereich Senioren B erreichte Robert Neundörfer von Alle Neun Sand mit 532 und 539 Holz den fünften Platz. Aegid Barth von TSV Burgpreppach landete mit 489 Kgeln auf dem 15. Platz und erreichte nicht den Endlauf.

Nur ein Starter aus dem Kreis Haßberge war bei den C-Senioren am Start. Mit Rang 12 im Vorlauf durfte auch Alfred Schörner vom TV Ebern nicht am Endlauf teilnehmen.

Auch bei den Seniorinnen A sicherte sich Birgit Müller von Gut Holz Zeil mit 502 und 500 Holz einen guten Platz 6. Für Angela Ehrle von der DJK Kirchaich war mit 453 Holz Platz 13 ebenfalls Schluss. gö