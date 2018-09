Wolfgang Puff wird als Gemeinderat vereidigt

Franz-Josef Schick legt sein Mandat als Litzendorfer Gemeinderat nieder. In der nächsten Gemeinderatssitzung am Dienstag, 18. September, wird dann Wolfgang Puff als neues Mitglied vereidigt. Neben der Behandlung diverser Bauangelegenheiten geht es außerdem um die Erneuerung der Wasserleitung und Verlegung eines Regenwasserkanals in der Hofstraße in Schammelsdorf. Die Sitzung findet um 18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in Litzendorf statt. red