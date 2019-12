Wolfgang Haas gibt Rat in Rentenfragen

Zum letzten Mal in diesem Jahr hält der Versichertenberater der Deutschen Rentenversicherung-Bund im Landkreis Lichtenfels, Wolfgang Haas, einen Sprechtag ab. Dieser findet am Donnerstag, 19. Dezember, von 15.30 bis 17.30 Uhr in der AOK-Geschäftsstelle, Kronacher Straße 27 (3. Stock) statt. Die Beratungen sind kostenlos. Es werden Auskünfte im Rentenrecht erteilt, Anträge auf Kontenklärung sowie Rentenanträge entgegengenommen. Vorhandene Versicherungsunterlagen oder aktuelle Versicherungsverläufe sind mitzubringen. red