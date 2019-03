Wolfgang Desel tritt 2020 erneut an

Die Entscheidung steht. Mit überwältigender Mehrheit nominierte der CSU-Ortsverband Strullendorf Wolfgang Desel als Bürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahl 2020. Desel, der seit 2014 die Geschicke der Gemeinde leitet, strebt damit seine zweite Amtszeit an.

Der alte und neue Ortsvorsitzende des Verbands, Georg Dresel, schlug den Kandidaten als einstimmige Empfehlung des Vorstands vor. "Wolfgang Desel hat gezeigt, dass er der richtige Bürgermeister für Strullendorf ist, innerhalb kürzester Zeit hatte er sich eingearbeitet und seit seiner Wahl 2014 zahlreiche wichtige Themen für Strullendorf angepackt, die zuvor auf Eis lagen", so der Ortsvorsitzende.

In der Kandidatenvorstellung ging Wolfgang Desel dann genauer auf eben diese Themen. Gleich zu Beginn seiner Amtszeit habe er einen unpopulären, aber wichtigen Schritt im Bereich der Wasser- und Abwasserversorgung zusammen mit dem Gemeinderat einleiten müssen. Über Jahre hinweg sei die Wasserversorgung in Strullendorf hoch subventioniert gewesen. Dass diese nun kostendeckend funktioniere, sei gesetzlich vorgeschrieben und wichtig für die finanzielle Situation der Gemeinde, denn in den nächsten Jahren stünden zahlreiche wichtige Investitionen - vor allem im Bereich der Pflichtaufgaben - an.

Für die weitere Entwicklung Strullendorfs sei die Beilegung des Streits um das Wasserschutzgebiet im Südwesten des Orts ein historischer Meilenstein. Nach mehr als 40 Jahren sei es nun unter CSU-Führung gelungen, einen Vergleichskompromiss mit der Stadt Bamberg zu schließen. Die Gemeinde Strullendorf erhält die Möglichkeit, das Gewerbegebiet über eine Südanbindung anzuschließen und damit auch eine Entlastung der Ortsdurchfahrt vom Schwerverkehr zu erreichen. Die Planungen dafür befinden sich in einer fortgeschrittenen Phase.

Entwickelt habe sich auch das Gewerbegebiet, so der Bürgermeister. Durch Neuansiedlungen und Unternehmenserweiterungen konnte der seit Jahren brach liegende Bebauungsplan für das Gewerbegebiet "Stockweg Süd" aktiviert werden. Die Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde steigen.

Auch bei den vermeintlich "kleinen", aber für die Bürger wichtigen Themen, könne sich die CSU-Bilanz sehen lassen. Die Zahl der Kindergrippen- und Kindergartenplätze wurde in den letzten Jahren enorm erhöht, die Sanierung des Kindergartens in Geisfeld läuft auf Hochtouren. Eine einmalige Förderkulisse zeichnet sich für das "Integrative Generationenzentrum" in der Ortsmitte ab, das derzeit in Planung ist. Verbessert wurde auch die Abdeckung der mobilen Internet- und Telefonversorgung in den Ortsteilen. Die Freiwilligen Feuerwehren sind gut auf die nächsten Jahre vorbereitet.

Auch bei der Umgehungstraßen- bzw. Verkehrsberuhigungsthematik in Geisfeld zeichne sich eine Lösungsmöglichkeit ab, so Bürgermeister Desel ab. Der CSU-Fraktionsvorsitzende Philipp Spörlein pflichtete ihm bei, denn nach erfolgreichen Gesprächen mit dem staatlichen Bauamt bestehe inzwischen die Möglichkeit, eine isolierte Westumgehung des Ortes aufzuplanen, für die kaum Grunderwerb nötig sei und die die Verkehrssituation in Geisfeld dennoch nachhaltig verbessern sollte. Spörlein verwies auch auf die nun endlich angestoßene Aufplanung und Erschließung der seit den neunziger Jahren im Gemeindeeigentum befindlichen Walderholungsstätte als neues Baugebiet. Für die CSU ist klar, dass an dieser Stelle vor allem bedarfsgerechte Grundstücke für junge Familien entstehen sollten.

Die erfolgreiche Arbeit kann auch der Vorstand der CSU Strullendorf fortsetzen. Der Ortsvorsitzende Georg Dresel wurde ebenso wie seine beiden Stellvertreter Werner Wagner und Christian Weghorn im Amt bestätigt. Das Amt des Schatzmeisters übernimmt Matthias Motzel, Schriftführer ist Philipp Spörlein. Als Kassenprüfer wurden Jürgen Schmid und der Ehrenvorsitzende Manfred Kestler bestellt. red