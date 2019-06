Wolfgang Buck in der Teufelshöhle

Am Samstag, 29. Juni, um 20 Uhr gibt es in der Teufelshöhle "Des Gwärch und des Meer" - so heißt das neue Soloprogramm von Wolfgang Buck, dem dialektischen Songkünstler aus Bamberg. Wolfgang Buck besingt die Orte, an die man sich sehnt, das Meer, das Wochenende, die milde Sonne und die sanft dahinziehenden Wolken, den Fluss. Aber auch "des Gwärch und des Geduh", das man selber mitfabriziert oder dem man schutzlos ausgeliefert ist. Genießer können sich auf Kuriositäten des fränkischen Dialekts mit all seinen skurrilen, zarten, gefühlvollen, hinterhältigen und witzigen Feinheiten freuen, auf humorvolle und tiefgründige Songs. Karten zum Preis von 16 Euro sind im Tourismusbüro Pottenstein, Telefon 09243/70841, oder via E-Mail an info@pottenstein.de erhältlich und werden auch gerne an der Abendkasse hinterlegt. Einlass ist um 19.30 Uhr, es besteht freie Platzwahl. Der Veranstalter weist darauf hin, dass im Konzertsaal eine Temperatur von etwa zwölf Grad herrscht. red