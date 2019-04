Wolfgang Brühl will den SPD-Kreisvorsitz abgeben

An der Spitze der SPD im Landkreis Haßberge bahnt sich ein Wechsel an. Nach 14 Jahren als SPD-Chef im Landkreis Haßberge wird sich Wolfgang Brühl (Eltmann) bei der Kreiskonferenz, die am Samstag, 18. Mai, stattfindet, nicht mehr zur Wiederwahl stellen, wie der SPD-Kreisverband mitteilte. Er möchte den Weg freimachen für neue Ideen und neue Impulse bei den Haßberg-Sozis. Neben der personellen Neuausrichtung, für die es bereits einen Vorschlag gibt, der bei der Kreiskonferenz präsentiert werden soll, standen bei der Vorstandssitzung in Zeil Themen wie "Fridays for Future" und die Kita-Pläne der Staatsregierung im Mittelpunkt.

Als "Mogelpackung" bezeichneten die Vorstandsmitglieder dabei die Ankündigung der bayeri-schen Landesregierung, die Kindergartenzeit ab sofort mit 100 Euro pro Kind und Monat zu bezuschussen. "Das Geld soll anscheinend rechtzeitig zur Europawahl im Mai das Wahlvolk gnädig stimmen", stellte Bernhard Ruß ein wenig sarkastisch fest. Leider habe es die Bayerische Staatsregierung nicht rechtzeitig geschafft, die gesetzlichen Voraussetzungen für die Auszahlung zu schaffen. Weswegen, so steht es in einem Schreiben aus München, "es wünschenswert wäre, wenn möglichst viele Träger und Gemeinden für die betreffenden Kinder die Elternbeiträge um den Zuschussbetrag von 100 Euro pro Monat senken". Oder um es mit dem SPD-Kreisvorsitzenden Wolfgang Brühl zu sagen: "München schafft an und vor Ort sollen es die Träger der Kindergärten zahlen."

Dass dieser Schuss nach hinten losgeht, zeigte der Sander Bürgermeister Bernhard Ruß am Beispiel der beiden Kindergärten St. Nikolaus und St. Martin, die es in seiner Gemeinde gibt. Die Förderung, die München für die Eltern beider Kindergärten bereitstellen müsste, betrage rund 7000 Euro pro Monat, sagte er. Ein Betrag, den der Caritasverein St. Nikolaus nicht stemmen könne. In der Sitzung Ende März habe die Vorstandschaft des Vereins deshalb die Gemeinde gebeten, die Vorausleistung an die Eltern zu übernehmen. Sie befürchte sonst, dass sie unangenehme Diskussionen mit den Eltern führen müsse, wenn der versprochene staatliche Zuschuss nicht gewährt würde. Die Erwartungshaltung bei den Eltern sei nämlich verständlicherweise groß.

"Aus parteipolitischen Gründen hätte ich mich eigentlich gegen den Antrag aussprechen müssen", sagte Bernhard Ruß. Er habe als Vorstandmitglied im Kindergartenverein die anderen ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder und die Eltern jedoch nicht im Regen stehen lassen wollen und deshalb die Bereitschaft der Gemeinde erklärt, in Vorleistung zu gehen. Der Gemeinderat stimmte zu.

Ebenfalls Unmut machte sich mit Blick auf die Förderung der Digitalisierung in Schulen breit. "Die Staatsregierung steht derzeit auf der Bremse und verlässt sich alleine auf die Bundesmittel", erklärte der stellvertretende Kreisvorsitzende Helmut Dietz und machte klar, dass es wichtig und unumgänglich sei, die Digitalisierung an Schulen auch aus Landesmitteln verlässlich zu fördern. Aktuell sehe es aber eher so aus, dass es aus dem bayerischen Förderprogramm für die Sachaufwandsträger von Schulen, die Städte und Gemeinden, keine Gelder gebe. "Neue Anträge werden nicht genehmigt und bereits eingeplante Fördermittel gehen verloren", berichtete der Untermerzbacher Bürgermeister.

"Wir finden es super, dass auch in der Kreisstadt Haßfurt junge Menschen von unterschiedlichen Schulformen an Protesten für mehr Klimaschutz teilnehmen, denn die ungebremste Erderwärmung führt unweigerlich in eine Klimakatastrophe", freute sich Carolin Petersen über den Haßfurter Beitrag zu "Fridays for Future". Die Aktion wertet die SPD als ein Positivbeispiel, wie sich Schüler, die noch nicht wählen dürfen, politisch einbringen. red