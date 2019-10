Wolf siegt in Bayreuth

Die Triathlon-Saison ist zwar weitgehend gelaufen, aber vor kurzem fand in Bayreuth ein Swim-and-Run-Wettbewerb, statt, bei dem auch der Burgkunstadter Dieter Wolf am Start war.

In der Altersklasse M60 lag Wolf nach dem 600-Meter-Schwimmpart noch zurück, holte beim 5000-Meter-Lauf auf und zog an seinen beiden Kontrahenten vorbei. In 36:49 Minuten gewann er vor Reinhold Kießling (Stockenroth) und Hans-Jürgen Baum. Ebenfalls am Start war Norbert Schuberth vom RVC Altenkunstadt, der in 33:18 Minuten Zweiter der M50 wurde. red