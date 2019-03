Wolf löscht seit 30 Jahren

Ein relativ ruhiges Jahr liegt hinter den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Rohrbach. Dennoch waren sie nicht untätig, ließen sich weiterbilden und brachten sich aktiv in die Dorfgemeinschaft ein. Dies wurde bei der Hauptversammlung deutlich.

Kommandant Florian Graß berichtete von einer Neuanmeldung in der Jugendwehr. Insgesamt stehen 26 Aktive für den Feuerwehrdienst zur Verfügung, von denen sechs Atemschutzgeräteträger sind. "Im letzten Jahr haben wir 14 Übungen abgehalten und keine Einsätze zu verzeichnen", führte der Kommandant weiter aus. Er kündigte eine weitere gemeinsame Übung mit der Feuerwehr Löbelstein für den 1. April in Rohrbach an.

Schutzanzüge werden erwartet

Seit dem letzten Jahr ist ein Alarm-Faxgerät in Betrieb. Nachdem im Juni 2018 ein Teil der Aktiven neue Feuerwehrschutzanzüge erhielt, werden die restlichen Dienstleistenden voraussichtlich heuer damit ausgestattet.

Zwei Kameradinnen beteiligten sich an der Frauenübung in Niederfüllbach. Des Weiteren wurden die Atemschutzübungsanlage des Landkreises besucht und weitere Übungen absolviert. Auch bei der modularen Truppmannausbildung hat die Rohrbacher Wehr mitgewirkt. Neben Überprüfungen der Geräte wurden Ersatzbeschaffungen vorgenommen. Die drei Nachwuchskräfte arbeiteten ebenfalls Übungen und Unterrichte ab und nahmen am Jugendwissenstest teil.

Vorsitzender Markus Bohl sprach aus Vereinssicht von einem erfolgreichen Jahr, hofft aber auf weitere Neuzugänge, insbesondere in den jüngeren Reihen. Gelungen sei das erstmals veranstaltete Familiengrillen. Der Rohrbacher Kinderfasching solle auch künftig veranstaltet werden, auch wenn damit kein Gewinn erwirtschaftet werde. Im Rahmen der Leistungsprüfung am 25. Mai wird das 30-jährige Bestehen des Feuerwehrhauses gefeiert. Der Vorsitzende hofft, dass bis dahin die kleinen Baustellen seitens der Gemeinde abgeschlossen sind.

Folgende Termine wurden genannt: Wanderung (1. Mai), Kreisfeuerwehrfest in Lautertal (25. bis 30. Juni), Bankfest der Siedlergemeinschaft Rohrbach (3. August), Grillfest (voraussichtlich 10. August), Kirchweih (30. August bis 1. September), Ausflug (22. September), Weihnachtsfeier (1. Dezember) und Hauptversammlung (13. März 2020).

Übung an der ICE-Strecke

"Ich ziehe meinen Hut vor Euch", zollte Bürgermeister Jürgen Wittmann den Aktiven Anerkennung. Denn diese sind im Ernstfall da. Für die Jugendarbeit überreichte er 100 Euro.

Kreisbrandmeister Jannic Christ blickt auf ein ruhiges Jahr zurück, das ohne Einsatz vorüberging, ebenso Kreisbrandinspektor Christian Boßecker. Für den 22. Juni kündigte er eine Übung an der ICE-Strecke an, für die es teilweise eine Sperrung der Strecke geben werde. Im November wird eine Sondersignal-Fahrausbildung abgehalten.

Den Ärmelstreifen für 30-jährige Dienstzeit nahm Matthias Wolf in Empfang. Für zehn Jahre ging dieser an Christian Scheler, der zum Oberfeuerwehrmann ernannt wurde. ake