Wohnungsnot auch bei Störchen?

Stummer Protest gegen Wohnungsnot in Pommersfelden? Oder Freude am ganz besonderen Wohnsitz? Herr und Frau Adebar haben im Ort offensichtlich kein anderes Zuhause gefunden als die Spitze des Krans an der Brückenbaustelle. Es könnte natürlich auch sein, dass sie nur höher hinaus wollten als die Störche in den Nachbarortschaften. Jedenfalls sind sie eifrig dabei, eine Familie zu gründen.

Dabei sieht man der Behausung in schwindelerregender Höhe die Eile an, in welcher sie vermutlich während der Osterfeiertage und dem Stillstand des Krans errichtet wurde. Diese Zeit der Ruhe auf der Baustelle nutzte das Storchenpaar, um sich auf dem Kran häuslich einzurichten und dem böigen Wind der letzten Tage und dem wackligen Untergrund zu trotzen.

Was passiert nun eigentlich mit den Störchen auf der Brückenbaustelle? "Sie bleiben natürlich", sagt Bürgermeister Hans Beck. Er glaubt fest daran, dass sich die beiden Neubürger weder durch die viel befahrene Staatsstraße noch durch die Bewegungen des Krans stören lassen.

Eine Attraktion sind die Störche in Pommersfelden auf jeden Fall. Und da sie direkt über dem Wiesengrund wohnen, ist auch ihr Tisch bestimmt reich gedeckt. see/HH