Wohnprojekt Wilna lädt zum Grillfest ein

red



Die Bewohner des Wohnprojekts Wilna laden am Samstag, 23. Juni, ab 14 Uhr zum Gartenfest in die Pettenkoferstraße 4 ein. Dort leben 20 Kinder und Erwachsene gemeinsam, helfen und unterstützen sich gegenseitig und feiern natürlich auch gerne miteinander. Freunde, Familien und Nachbarn kommen an diesem Nachmittag zusammen. Jeder, der in der Nachbarschaft wohnt, ist eingeladen mitzufeiern. Das eigene Grillgut sollte mitgebracht werden, für Salate und Getränke wird gesorgt. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich unter Telefon 09561/94415 oder awo.treff.coburg@awo-ofr-mfr.de.