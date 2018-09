Wohnmobilfahrer flüchtet

Sonntagnachmittag ist es in Kirchehrenbach an der Eimündung von der Hauptstraße in die Bahnhofstraße zu einem Streifvorgang zwischen den Außenspiegeln eines Kleintransporters und eines weißen Wohnmobils mit grauen, senkrechten Heckstreifen gekommen. Der 40-jährige Fahrer des Kleintransporters hielt sofort an. Sein Kontrahent setzte die Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es ist nur bekannt, dass das flüchtige Fahrzeug aus dem Zulassungsbereich Forchheim kommt. Wer kann Hinweise zum Verursacher geben? Mitteilungen erbittet die Polizeiinspektion Ebermannstadt, Telefon 09194/73880.