Wohnmobil zum dritten Mal beschädigt

Bereits in den Tagen vor dem Jahreswechsel ist in Adelsdorf in der Wiesenstraße ein Wohnmobil zwei Mal beschädigt worden. In der Silvesternacht wurde das Wohnmobil erneut angegangen und mit einem Stein beschädigt. In der gleichen Nacht kam es zu weiteren Sachbeschädigungen an fünf verschiedenen Fahrzeugen in Adelsdorf. Hier wurden entweder mutwillig Spiegel abgetreten oder die Scheiben der Fahrzeuge eingeschlagen. Die Täter wüteten im Wohngebiet "Seeside" in der Konrad-Adenauer-Straße, der Albrecht-Dürer-Straße, der Adelshardsgasse und der Flurstraße. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich derzeit auf rund 7000 Euro. Außerdem wurden an der Bushaltestelle am Ortsausgang von Adelsdorf Richtung Weppersdorf Höhe Oesdorfer Weg Scheiben zerschlagen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Höchstadt unter der Telefonnummer 09191/63940 in Verbindung zu setzen.