Ein bislang unbekannter Sattelzugfahrer hat beim Rangieren ein Wohnmobil beschädigt, das ein 65-Jähriger am Montagmittag auf einem Parkplatz an der Kreisstraße bei Draisendorf abgestellt hatte. Der Lastwagenfahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro zu kümmern. Vom flüchtigen Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um eine Volvo-Zugmaschine mit einem Thermo-King-Auflieger gehandelt hat.