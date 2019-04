Wohnhausbrand in Baunach

Geschätzt 80 000 Euro Sachschaden entstand am frühen Sonntagmorgen bei einem Wohnungsbrand in Baunach. Etwa 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Personen wurden nicht verletzt.

Am Sonntag kurz nach 4.15 Uhr meldete der 79 Jahre alte Bewohner einen Brand in seinem Wohnhaus in Baunach bei der Polizei. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand ein Zimmer im ersten Obergeschoss des Gebäudes in Flammen. Der Bewohner hatte sich in der Zwischenzeit unverletzt ins Freie gerettet.

Die Feuerwehren hatten die Flammen in dem Gebäude schnell gelöscht, dennoch wurden die Wohnräume auch aufgrund der Rauchentwicklung stark beschädigt. Nach ersten Maßnahmen durch Polizisten der Bamberger Landinspektion hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Die Ursache des Feuers ist bislang noch nicht geklärt. red