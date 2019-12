Wohnhäuser statt Gewerbe

Was wird eigentlich aus dem bisherigen Rewe-Markt zwischen Sassanfahrt und Köttmannsdorf? Diese Frage bewegt nicht wenige Bewohner der Umgebung und sie lässt sich jetzt ansatzweise beantworten: Der Marktgemeinderat beschloss nach Absprache mit potenziellen Investoren die Aufstellung eines Bebauungs- und Grünordnungsplanes für ein "Wohngebiet ehemaliges Nahversorgungszentrum Sassanfahrt".

Durch ein beschleunigtes Anhörungsverfahren sollen auf dem bislang gewerblich genutzten Areal sowie angrenzenden Grundstücken Wohnhäuser gebaut werden. Zulässig wäre auch nicht störendes Gewerbe. Der Einkaufsmarkt ist bereits in den Neubau auf der anderen Straßenseite umgezogen. Der Getränkemarkt wird vorläufig am alten Platz weiterbetrieben. Er soll aber noch versetzt werden.

Bei der Bürgerversammlung in Köttmannsdorf war der Wunsch nach einer Erweiterung des Nahversorgungszentrums geäußert worden, zum Beispiel um einen Discounter oder Drogeriemarkt. Da musste Bürgermeister Klaus Homann allerdings passen: Das Landesentwicklungsprogramm lasse derzeit eine solche Ergänzung nicht zu. Da sollte aber mit Blick auf die erforderlichen Sanierungen der Regnitz- und der Kanalbrücke sowie den daraus folgenden Verkehrsengpässen nachgehakt werden, schlug Kurt Barthelmes (WG Regnitzau) vor.

Einen weiteren Aufstellungsbeschluss fasste der Marktgemeinderat für das Grundstück Hofstraße 4b. Gleichzeitig wurde eine Veränderungssperre für das im Ortskern gelegene Plangebiet erlassen.

Die bevorstehende Sanierung der Grund- und Mittelschule Hirschaid zwingt zur jahrelangen Auslagerung von Klassen. Das Mittel der Wahl sind Klassenraum-Container, die auf dem Schulgrundstück aufgestellt werden sollen. Zehn solcher Container sind nötig. Man könnte sie für 635000 Euro mieten oder zum Preis von 701000 Euro kaufen. Letzteres schien dem Marktgemeinderat sinnvoll, weil später auch für die Schule in Sassanfahrt Ausweichmöglichkeiten erforderlich sein werden. Und was man nicht mehr braucht, kann man schließlich auch weiterverkaufen. Zum Anschaffungspreis kommen noch die Kosten für Wasserleitung, Abwasser und Stromanschluss hinzu.

Bei einer Bürgerversammlung in der Regnitzau war die Befürchtung geäußert worden, von den Schulcontainern könnte eine Belastung mit Formaldehyd ausgehen. Dazu versicherte Bürgermeister Homann, dass die Ausschreibung und Anschaffung gemäß den Vorgaben des Bundesumweltministeriums erfolgen werde.

Eine neue Erfahrung machte Homann nach fünfeinhalbjähriger Amtszeit in Röbersdorf: Bei der kürzlichen Bürgerversammlung sei kein einziger Wunsch geäußert worden. Allerdings haben sich die Röbersdorfer in einem monatelangen Gestaltungsprozess nach Kräften an einem Sanierungsplan für ihren Heimatort beteiligt, der ab dem kommenden Jahr umgesetzt wird. Mit Millionenaufwand werden auf der Hauptstraße und in einigen Nebenstraßen erhebliche Verbesserungen zur Verkehrssicherheit und der Lebensverhältnisse angegangen. Wir berichteten bereits ausführlich über das Konzept.