Wohngemeinschaft mal anders

Aus den Lautsprechern tönen entspannende Saxofonklänge. Der Mann mit der weißblonden Rastafrisur sitzt an seinem Schreibtisch und während er telefoniert, lässt er seinen Blick über die große Glasfront hinaus in die Ferne schweifen. Eine der Hauskatzen schleicht auf der Suche nach Beute durch das hohe Gras, doch es kommt laut Andreas Damson auch häufiger vor, dass Rehe über die Wiese springen.

Obwohl Wüstbuch zu Kronach gehört, hat der Besucher das Gefühl, an einem Ort mitten in der Natur zu sein, wo die Zeit stehengeblieben ist. Dort, irgendwo im Nirgendwo, hat sich der Stuttgarter seinen Kindheitstraum erfüllt. Der Reiseveranstalter und langjährige Reiseleiter hat schon fast die ganze Welt gesehen. "Ich war in 133 Ländern", erzählt der Weltenbummler und deutet auf eine große Weltkarte an der Wand, in der unzählige Stecknadeln die Orte markieren, an denen er schon gewesen ist. Nächstes Jahr geht es unter anderem in den Bhutan und nach Bangladesch.

Rückzugsort für Gleichgesinnte

Was für viele wie ein wahr gewordener Traum klingt, hat aber auch seine Nachteile: "Reiseleiter können 180 Tage im Jahr unterwegs sein", weiß Damson aus Erfahrung. Darunter würden die sozialen Kontakte in der Heimat leiden. "Irgendwann wirst du dann nicht mehr zu den Feiern eingeladen, weil du ja eh nie da bist." Obwohl Reiseleiter während ihrer Arbeit fast nie allein sind, würden sie sich oft einsam fühlen. "Hier haben sie einen Ort mit Gleichgesinnten - einen Fixpunkt, an den sie immer zurückkommen können", erklärt Damson seine Beweggründe für die ungewöhnliche WG.

Das Projekt ist laut dem Geschäftsmann in der Reiseszene bislang einzigartig: "Es gab viel Zuspruch und auch Interessenten, die gerne einziehen würden." Bei einigen kämen dann jedoch die aktuellen Reisepläne dazwischen. Mittlerweile haben sich aber schon drei Mitbewohner gefunden, die entweder ein einzelnes Zimmer oder gleich eine ganze Wohnung in den oberen Etagen der "Hacienda" beziehen.

Platz für Jurten und Bauwägen

"Es ist noch Platz für drei oder vier andere Leute", berichtet Damson, der hofft, dass sich die "Hacienda" weiter mit Leben füllt. "Gerade war jemand hier, der mit dem Gedanken spielt, sich ein Baumhaus zu bauen", erzählt er weiter. Auch Jurten, Bauwägen oder Tiny Houses (Mini-Häuser) seien als Wohnraum auf dem weitläufigen Außengelände in Zukunft denkbar.

Die ungewöhnliche WG auf dem Land steht aber auch Nicht-Reiseleitern offen. "Sonst kann es passieren, dass alle zeitgleich unterwegs sind und das Haus leer steht", erklärt Damson, der künftig auch Hühner halten will. "Vielleicht haben wir irgendwann auch Alpakas, Schafe oder Ziegen."

Ob jemand in die Wohngemeinschaft passt, entscheide am Ende nicht der Beruf, sondern der Charakter. So können sich die WG-Gründer auch Berufstätige aus dem Kreis Kronach vorstellen oder solche, die ihren Beruf von überall ausüben können, wie beispielsweise digitale Nomaden. "Von unserer Wohngemeinschaft erhoffe ich mir, dass sich hier spannende, kreative und weltoffene Menschen zusammenfinden, die ihren vielleicht etwas ungewöhnlichen Lebensstil ausleben können - in einer Gemeinschaft und doch jeder mit seinem eigenen Rückzugsgebiet", hofft Damsons Frau Konny.

Weder Kommune noch Öko

Zwar fühlt sich der Reiseveranstalter mit der verwegenen Frisur im Herzen als Hippie. "Aber wir sind keine Kommune oder eine Öko-Gemeinschaft, die aufgrund ihrer Ernährungsweise zusammenlebt", stellt Damson klar. Er fühle sich auf der ganzen Welt zuhause und sehe sich nicht als Selbstversorger, der auf einem Bauernhof sein eigenes Essen anbaut. Darum ist er auch dankbar, dass der Bauer von nebenan die Wiese mäht.

Platz für menschliche und tierische Mitbewohner gibt es in dem ehemaligen Gasthof aus dem Baujahr 1948 jedenfalls reichlich. "Manche Räume haben wir erst nach einigen Tagen entdeckt. Wir finden noch immer Hinterlassenschaften von den Vorbesitzern", erzählt der 53-Jährige beim Durchstreifen der Keller-Katakomben.

Auf einem Tisch steht noch eine alte, verstaubte Kasse. Im nächsten Raum reichen weiße Fliesen vom Boden bis zur Decke. "Das war früher offenbar der Schlachtraum", erklärt Damson, während er nach oben auf eine Seilwinde mit einem Haken daran blickt. "Ich könnte mir gut vorstellen, hier mein Büro einzurichten. Industrial Style liegt ja im Trend", überlegt er mit einem Augenzwinkern.

In der Scheune nebenan herrscht noch Chaos, doch der WG-Gründer träumt schon von großen Feiern, auf denen er mit seiner eigenen Band auftritt. Eine erste Einweihungsparty gab es bereits, doch auch sonst ist in der "Hacienda" immer Leben, deren Tür für Freunde immer offen steht.

Damson blickt zufrieden von seinem Balkon in die Ferne. "Das ist exakt das, was ich mir schon als Jugendlicher vorgestellt habe", freut sich der frischgebackene Hauseigentümer und Konny ergänzt: "Ich bin beeindruckt, dass wir von den Leuten hier in Wüstbuch und auch in Kronach so offen und freundlich aufgenommen wurden."